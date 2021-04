Real Madrid-Liverpool, tegola per Zidane | Varane positivo al Covid-19

In attesa del fischio d’inizio della super sfida di Champions tra Real Madrid e Liverpool, arrivano brutte notizie per Zidane: Varane positivo

Questa sera ritorna la Champions League, con i quarti di finale, ed il match clou è quello tra Real Madrid e Liverpool: rematch della finale di Kiev del 2018. Oggi, però, è arrivata una pessima notizia per Zinedine Zidane: Raphael Varane, infatti, è risultato positivo al Covid-19 nell’ultimo ciclo di tamponi effettuato dal gruppo squadra. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

La positività del difensore francese è stata annunciata dal club iberico con un comunicato ufficiale. Questa sera, quindi, non ci sarà contro i ‘Reds’ di Jurgen Klopp. Zidane dovrà trovare una soluzione d’emergenza per la retroguardia delle ‘Merengues’, già priva di Sergio Ramos, per schermare al meglio gli assalti degli inglesi. Torna la Champions League, ma il Covid-19 continua ad essere un fattore di cui tenere grande conto. Oltre alla sfida col Liverpool, Varane salterà anche il ‘Clasico’ col Barcellona di sabato prossimo.