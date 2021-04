Juventus-Napoli, allarme coronavirus: gara di nuovo a rischio?

Juventus-Napoli, a sei mesi dal rinvio il match nuovamente a rischio: positività al coronavirus da monitorare in casa bianconera

La partita infinita, che dopo sei mesi attende ancora di essere disputata e che, clamorosamente, potrebbe essere di nuovo a rischio. Juventus-Napoli ha significato nel corso di questa stagione un autentico romanzo, a partire dal 4 ottobre, quando gli azzurri non si presentarono a Torino, bloccati dall’Asl per le positività di Zielinski ed Elmas al coronavirus. Due mesi e mezzo per ottenere giustizia al Coni: niente 0-3 a tavolino, si gioca. Si sarebbe dovuto scendere in campo il 17 marzo, niente di fatto: ulteriore rinvio di tre settimane richiesto dalle due squadre. E adesso, ancora l’ombra del Covid si allunga sul match.

Juventus-Napoli, giornata decisiva: attesa per i nuovi tamponi

La Juventus infatti ha già dovuto incassare le positività di Bonucci e Demiral, che hanno saltato il derby e non ci saranno nemmeno domani sera, se si dovesse scendere in campo. Il condizionale è d’obbligo perché i vari cluster eredità della pausa nazionali potrebbero presentare un nuovo tributo. Ieri, un altro giocatore bianconero, come riportato sul ‘Corriere dello Sport’, sarebbe risultato debolmente positivo. Si attendono gli esiti dei test molecolari previsti per oggi, se il tutto venisse confermato il match sarebbe ancora una volta a rischio. Nessun problema invece in casa Napoli, tutti negativi nel gruppo azzurro.