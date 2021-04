Tutti negativi nel gruppo squadra dell’Inter, compresi i tre nazionali azzurri Barella, Sensi e Bastoni, in vista del recupero di domani contro il Sassuolo

Il focolaio esploso in Nazionale spaventa anche l’Inter. Nuovo ciclo di tamponi a Pasquetta per la rosa nerazzurra, con l’esito dei test arrivato in mattinata. Antonio Conte può sorridere: tutti negativi i giocatori nerazzurri, compresi i tre azzurri impegnati nelle scorse settimane con l’Italia di Mancini. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Tampone negativo per Barella, Sensi e Bastoni che, ad oggi, saranno quindi a disposizione di Conte (eccetto il difensore ex Parma, squalificato) per il recupero di campionato contro il Sassuolo. Proprio in vista del match di domani pomeriggio a San Siro, il gruppo squadra sosterrà un altro giro di tamponi oggi con i responsi che arriveranno domani mattina a poche ore dal fischio d’inizio. Intanto, visti gli impegni ravvicinati, Conte non parlerà oggi in conferenza stampa alla vigilia del match contro la formazione allenata da De Zerbi.