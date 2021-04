Calciomercato, agente Hysaj e Veretout su interesse Milan e Napoli

In scadenza di contratto a giugno col Napoli, l’esterno destro Hysaj è stato accostato anche al Milan in vista della prossima stagione

Il Milan ha due calciatori importantissimi in scadenza di contratto nel giugno prossimo, Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu, ma nello stesso tempo guarda al mercato dei prossimi svincolati. Al club rossonero è stato, infatti, accostato Elseid Hysaj, in scadenza di contratto tra meno di tre mesi col Napoli di Aurelio De Laurentiis. “Il suo futuro è ancora incerto, potrebbe andare in tante squadre, non per forza al Milan – le parole di Mario Giuffredi, procuratore dell’albanese, a ‘Radio Punto Nuovo’ – Il suo destino non è ancora scritto. Purtroppo, per delineare il futuro di Hysaj bisogna mettere alcuni tasselli sugli allenatori. Vero l’interesse del Milan? No comment“. Altro giocatore di Giuffredi al centro di diverse indiscrezioni è Jordan Veretout, centrocampista della Roma, club col quale si sta discutendo il prolungamento contrattuale: “Napoli? Di lui preferisco non parlare. Deve essere concentrato sulla Roma e deve pensare al finale di stagione. Vorrei che lui rimanesse in giallorosso, perché è un club importante che crescerà ulteriormente”.