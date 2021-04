Prosegue la telenovela sul futuro al Real Madrid di Zinedine Zidane. Le ultime dalla Spagna sul tecnico francese, che resta nel mirino anche della Juventus

Si continua a discutere del futuro di Zinedine Zidane al Real Madrid, con il tecnico francese sotto contratto fino al 2022 con la squadra campione di Spagna. Stasera i ‘Blancos’ affrontano il Liverpool, con il cammino in Champions League che può essere decisivo per la conferma a Valdebebas dell’ex fantasista. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Juventus, addio Zidane: via dal Real Madrid col nuovo presidente

Florentino Perez non ha ancora sciolto le riserve su ‘Zizou’, che rappresenterebbe una concreta alternativa per la Francia per il dopo Deschamps e che rimane sempre nei desideri di Agnelli con l’eventuale cambio alla guida della Juventus e l’allontanamento di Pirlo. Per Enrique Riquelme, possibile rivale di Perez e candidato alla presidenza del Real, Zidane non farebbe parte dei programmi del club madrileno in caso di ribaltone societario: “Zidane non sarebbe il mio allenatore. Con la direzione sportiva penseremmo ad un altro profilo, con un’altra strategia anche sul mercato – ha rivelato Riquelme a ‘Cadena Cope’ – Personalmente, dovessi fare un nome, mi piacerebbe Klopp… Ma anche Raul sta facendo molto bene con il Castilla e potrebbe essere valorizzato con la chiamata in prima squadra”.

Si addensano quindi ulteriori dubbi sul futuro di Zidane al Real Madrid, con Agnelli che continua a monitorare gli scenari per un eventuale (anche se al momento molto difficile) ritorno di ‘Zizou’ sotto la Mole.