Calciomercato Juventus, Paratici a rischio | Giuntoli e Marotta la soluzione

Possibile ribaltone societario in casa Juventus: Nedved e Paratici a rischio, Agnelli starebbe pensando ad un Marotta bis

I risultati della Juventus in questa stagione non sono all’altezza di quelli che erano gli obiettivi. Nonostante la società avesse messo in conto di trovare delle difficoltà affidando la panchina ad un allenatore esordiente, non ci si aspettava di certo di dover lottare per la qualificazione alla prossima Champions League. Andrea Agnelli non sarebbe soddisfatto delle scelte prese dalla società negli ultimi anni, che hanno portato il club bianconero incontro alla maggiore crisi di risultati degli ultimi dieci anni.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, UFFICIALE Pirlo nei guai | Altro calciatore positivo al Covid

In vista della prossima stagione, quindi, non è solamente Andrea Pirlo a poter essere messo in discussione. Anche le posizioni di Fabio Paratici e Pavel Nedved potrebbero essere sotto esame in questo momento e, secondo alcune indiscrezioni, il presidente della Juventus avrebbe anche già in mente il piano B. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, Agnelli cambia tutto | Marotta e Giuntoli il piano B

La Juventus potrebbe vivere un ribaltone a livello societario in estate, a pagare per i risultati stagionali non sarebbe solamente Andrea Pirlo. Secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, Andrea Agnelli starebbe valutando seriamente di non rinnovare Fabio Paratici e Pavel Nedved nei quadri dirigenziali. Al loro posto, il presidente bianconero, starebbe pensando ad un Marotta bis. L’attuale ad dell’Inter arriverebbe a Torino mantenendo il suo ruolo e potrebbe essere affiancato da Giuntoli nel ruolo di direttore sportivo.

LEGGI ANCHE >>>CM.IT | Calciomercato Juventus, rebus Dybala: vuole rimediare in campo

Come raccontato da Calciomercato.it, il direttore sportivo del Napoli starebbe rompendo con De Laurentiis e su di lui ci sarebbe anche l’interessamento della Fiorentina. La Juventus offrirebbe a Giuntoli un progetto più ambizioso, affidandogli il compito di ringiovanire la rosa e di abbassare il monte ingaggi. Paratici e Nedved, quindi, potrebbero essere alla loro ultima stagione all’interno della Vecchia Signora. Questo sarebbe il piano di Andrea Agnelli nel caso in cui la stagione attuale si rivelasse un completo fallimento, magari con la mancata qualificazione alla prossima Champions League. Uno scenario da incubo, anche per le finanze bianconere, che richiederebbe misure drastiche e scelte forti.