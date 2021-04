Il calciomercato Juventus prova il colpo Calhanoglu a parametro zero, sul giocatore del Milan ci sono anche Chelsea ed Arsenal

Tra i migliori elementi nella rosa del Milan, Hakan Calhanoglu non ha ancora certezze sul suo futuro. Il trequartista classe 1994 ha il contratto in scadenza a giugno e non ha ancora fatto passi concreti verso il rinnovo. Il Milan resta la sua priorità, ma alla finestra c’è sempre la Juventus, che come raccolto da CM.IT potrebbe affondare il colpo in caso di cessione di Ramsey o Rabiot.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Calciomercato Milan, Calhanoglu-Juventus: il retroscena!

Calciomercato Juventus, obiettivo Calhanoglu dal Milan: offerte da Chelsea e Arsenal

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Haaland, perché Real Madrid e Barcellona (per ora) stanno bluffando

La richiesta di Calhanoglu per il rinnovo è pari a 4,5 milioni di euro a stagione mentre la proposta rossonera si attesta sui 3,5 milioni. Tuttavia, riporta ‘Sky Sport’, altre offerte sono pervenute all’entourage del calciatore in queste ore: in particolare da Arsenal e Chelsea. I club inglesi avrebbero proposto cifre inferiori rispetto a quelle prospettate dalla Juventus durante i contatti con l’entourage del talento turco.