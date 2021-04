La Juventus fa i conti con le tante novità che potrebbero esserci nella prossima stagione: arriva un’offerta monstre per un bianconero

Futuro tutto da decifrare per la Juventus. Dai dirigenti al tecnico, passando per i calciatori, la squadra bianconera potrebbe vedere una vera e propria rivoluzione estiva. Per Pirlo molto dipenderà dalla sfida di domani contro il Napoli nell’immediato e dal piazzamento Champions per il futuro più lontano. Per i calciatori, invece, tutto è ancora in ballo. Si parte con Ronaldo che vuole il ritorno al Real Madrid, si passa a Dybala che non ha ancora rinnovato il contratto (e chissà se mai lo farà) in scadenza nel 2022.

La Joya domani tornerà a disposizione dopo un stop che perdura da gennaio ed è proprio sul campo che il numero 10 bianconero vuole rimediare all’errore commesso la scorsa settima e che, come raccontato da Calciomercato.it, lo ha portato anche alle lacrime. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Intreccio Juve-Roma: ‘all in’ su Allegri e Sarri

Calciomercato Juventus, Pochettino vuole Dybala: l’offerta

Testa sul campo per Paulo Dybala, lasciando per il momento da parte la questione rinnovo ed il mercato. La stessa questione che tornerà prepotente da qui a qualche settimana. Qualcosa si starebbe già muovendo. Stando a quanto riportato da ‘todofichajes.com’, infatti, il Psg vorrebbe l’attaccante della Juventus. Pochettino è un suo grande ammiratore e per accontentarlo il club parigino sarebbe pronto a offrire alla Joya il raddoppio dello stipendio.

Contatti tra le parti – secondo il portale spagnolo – ci sarebbero già stati e da Parigi sono pronti a lanciare un’offerta nelle prossime settimane. Una proposta economica per il club bianconero che, dato la scadenza del contratto nel 2022, sarà votata al risparmio. Resta da vedere quale sarà la richiesta della Juventus, ma di certo senza rinnovo per Dybala potrebbero calare i titoli di coda della sua avventura in bianconero.