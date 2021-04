Calciomercato, Galeone fa il punto su Allegri | Il punto sulla Juventus

Il futuro di Massimiliano Allegri continua a tenere banco anche in ottica Juventus. Un ex allenatore esprime il proprio pensiero sulla pista che lo riporterebbe in bianconero

Gli ultimi risultati poco esaltanti in casa Juventus aprono dei dubbi sulla panchina bianconera e sul futuro di Andrea Pirlo. Nonostante siano arrivate sempre conferme per l’attuale tecnico, ora la sua posizione pare decisamente in bilico. La dirigenza attende una sterzata nelle prossime partite e non ha intenzione di assistere a tracolli nel finale di stagione con la qualificazione in Champions League che resta l’obiettivo minimo e imprescindibile.

In tal senso, continua a circolare con sempre più forza il nome di Massimiliano Allegri. Si parla di un incontro (in amicizia) tra il tecnico e Andrea Agnelli: le prospettive per il futuro potrebbero ricondurlo alla Juventus. Vi abbiamo riportato nello speciale di calciomercato in onda su CMIT TV anche dei contatti continui con la Roma, ma la pista bianconera resta sullo sfondo e va tenuta in seria considerazione.

Calciomercato Juventus, Galeone sul ritorno di Allegri: “Non lo escludo”

L’ex allenatore Giovanni Galeone si è soffermato sul futuro del tecnico in un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’. La sua risposta è decisamente interessante in ottica bianconera: “I rapporti con Andrea Agnelli sono ottimi e anche al momento dell’addio non c’erano attriti. Si sono sentiti anche l’anno scorso in diverse occasioni: non si sono abbandonati completamente”. In particolare, sul suo ritorno afferma: “Non so se sia possibile e non so a quali condizioni. Ma non lo escluderei a priori. Se me lo aveste chiesto un anno fa l’avrei escluso, ma ora no“.

I rapporti d’amicizia tra Galeone e Allegri sono notoriamente piuttosto stretti e ciò rappresenta, dunque, un indizio importante sul futuro del tecnico. L’ex allenatore rivela, inoltre: “L’ho sentito un paio di giorni fa ed è certo di tornare a giugno, quindi qualcosa in mano avrà. Io non gli chiedo cosa e non voglio che me lo dica. Ma l’ho sentito molto deciso”.