Arrivano conferme dalla Spagna: la Juventus sarebbe interessata a Marcos Acuna, possibile scambio con il Siviglia

La sfida contro il Napoli, recupero della gara rinviata nel girone d’andata, rischia di essere uno spartiacque per la stagione ed il futuro della Juventus. In caso di un ulteriore risultato negativo, infatti, la qualificazione alla prossima Champions League si complicherebbe di parecchio: anche e soprattutto considerando il calendario dei bianconeri. Prendere parte alla massima competizione europea non è un dettaglio da poco, specialmente dal punto di vista finanziario. Un’eventuale mancata qualificazione avrebbe un impatto notevole anche sul mercato della ‘Vecchia Signora’.

In ogni caso, però, la Juventus dovrà utilizzare formule creative e scambi per riuscire a rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Dalla Spagna, in questo senso, arrivano conferme riguardo ad una possibile operazione con il Siviglia che coinvolgerebbe anche Federico Bernardeschi, oggi risultato positivo al Covid-19. L’idea di Paratici potrebbe essere quella di uno scambio per rinforzare le corsie esterne e, allo stesso tempo, alleggerire il monte ingaggi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, conferme per Acuña | Scambio con Bernardeschi

Arrivano importanti novità dalla Spagna, in chiave Juventus. Il quotidiano sportivo ‘AS’ ha confermato l’indiscrezione di ‘Calciomercatonews.com’, secondo cui i bianconeri potrebbero mettere le mani su Marcus Acuña tramite uno scambio con Federico Bernardeschi. L’esterno carrarino, che a Torino non è riuscito a soddisfare le grandi aspettative riposte su di lui dalla dirigenza bianconera, sarebbe un profilo gradito al management del Siviglia. Gli andalusi, che a gennaio hanno già accolto il ‘Papu’ Gomez dalla Serie A, potrebbero tentare di recuperare il miglior Bernardeschi.

Ai bianconeri piacciono le caratteristiche di Marcus Acuña, capace di ricoprire tutti i ruoli sulla corsia mancina: in passato ha giocato anche da terzino basso, mentre col Siviglia gioca più avanzato. Un autentico jolly della corsia esterna il 29enne argentino, che potrebbe risultare un elemento molto prezioso per la Juventus. Quest’anno con gli andalusi sta disputando una stagione straordinaria e avrebbe catturato l’attenzione di molti club europei, compresa quella dell’Inter. Paratici potrebbe vincere la concorrenza dei nerazzurri proprio con l’inserimento di Bernardeschi, anche se l’addio di Acuña non è per niente scontato a Siviglia: l’argentino, infatti, è diventato un elemento imprescindibile nell’undici di Lopetegui.