Calciomercato Inter, futuro Lukaku | Offerte dall'estero: il piano di Marotta

L’Inter è sempre più proiettata sul campionato, ma non vanno sottovalutati gli scenari estivi sul calciomercato. Occhio al futuro di Romelu Lukaku: cifre, scenari e il piano di Marotta

L’Inter vuole concentrarsi totalmente verso un finale di stagione che per i nerazzurri potrebbe preannunciarsi straordinario e portare in dote lo scudetto. E’ impossibile, però, non pianificare il calciomercato e gli scenari non possono mancare per alcuni dei massimi big della rosa a disposizione di Antonio Conte. La crescita di Romelu Lukaku è, infatti, sotto gli occhi di tutti: il belga è riuscito a limare i difetti e esaltare le sue qualità fisiche e tecniche da quando è arrivato all’Inter.

Ora il bomber rappresenta un concentrato di assoluta potenza e esplosività, unite ad un fiuto del gol ammirevole. La prestazione contro il Bologna è stata l’ennesima prova di come Lukaku sia assolutamente imprescindibile per il presente e il futuro dell’Inter. Il calciatore, infatti, numeri alla mano, in questo campionato di Serie A ha già realizzato 20 gol in 27 partite giocate e non si è fatto mancare anche 7 assist. Avere Romelu in campo per Conte vuol dire praticamente partire 1-0: una pedina su cui il tecnico ha costruito l’intera impalcatura della sua Inter. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Inter, l’assalto delle big e la strategia di Marotta: il futuro di Lukaku

Le prestazioni del bomber ex Manchester United inevitabilmente non sono passate inosservate agli occhi di alcune delle maggiori big internazionali. Come vi abbiamo già riportato alcuni giorni fa, Barcellona e Manchester City monitorano con grande attenzione il profilo del belga e restano alla finestra per tentare l’assalto. Le big internazionali preparano offerte di alto livello, quasi fuori mercato se consideriamo le ristrettezze economiche legate al Covid-19.

La situazione economica dell’Inter di certo non è delle più semplice e Big Rom permetterebbe di ottenere un incasso superiore ai 100 milioni, probabilmente anche sui 130. In ogni caso, l’idea di Giuseppe Marotta e della dirigenza dell’Inter pare evidente. La società nerazzurra cercherà di respingere ogni assalto per la punta di diamante della sua rosa. Il presente mira al campo e allo scudetto, ma il futuro è tutto da scrivere: dagli assalti esteri alla ferrea volontà di resistere ai (tantissimi) soldi provenienti dall’estero.