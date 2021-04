Calciomercato Barcellona, due ipotesi per il ritorno di Neymar

Il Barcellona continua a sperare nel ritorno di Neymar, due ipotesi di calciomercato per il campione del PSG

Con il contratto in scadenza a giugno 2022, Neymar studia la miglior soluzione per il suo futuro. L’attaccante 29enne del PSG piace molto al Barcellona, che ormai da anni sogna il suo ritorno. L’eventualità ad oggi è remota ma non impossibile e può concretizzarsi in due casi. Come riporta ‘Sport’, il Barça potrebbe proporre uno scambio con Griezmann o Dembele, ma non è ancora certo che i francesi possano gradire l’offerta.

In caso di mancato accordo tra i club, infine, i catalani potrebbero attendere la scadenza del contratto che lega Neymar ai parigini per poi intavolare una trattativa col giocatore prelevandolo a parametro zero nel 2022. Anche questa estate si prospetta quindi caldissima per il brasiliano, diviso tra rinnovo o addio.