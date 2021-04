Cagliari, sospiro di sollievo: tamponi negativi dopo il caso Cragno

Sospiro di sollievo in casa Cagliari dopo il caso Cragno, tamponi negativi per i rossoblu

Buone notizie in casa Cagliari dopo la recente positività di Alessio Cragno al Coronavirus. Sono tutti negativi, riporta ‘Ansa’, i tamponi effettuati alla ripresa degli allenamenti in vista della gara di domenica prossima con l’Inter. La situazione resta da monitorare giorno dopo giorno ma per ora il club tira un sospiro di sollievo.

La positività di Cragno sarebbe verosimilmente da ricondurre al focolaio che ha coinvolto giocatori e staff della Nazionale. Posizionata al terzultimo posto in classifica, la squadra sarda in questo finale di stagione cerca punti decisivi per l’obiettivo salvezza.