Dopo Florenzi e Verratti, un altro calciatore costretto a saltare la sfida Champions tra Bayern Monaco e Psg di domani sera

Il Covid si abbatte sulla Champions League: altro calciatore costretto a dare forfait per i quarti di finale della competizione continentale più importante. Questa volta è Gnabry ad essere risultato positivo al coronavirus. Lo ha comunicato quest’oggi il Bayern Monaco con una nota apparsa sul proprio sito: il calciatore non sarà disponibile quindi per il doppio confronto con il Psg, rivincita della finale di Champions della scorsa estate. Già Flick in conferenza stampa aveva parlato della sua assenza per un problema fisico, poco fa è arrivato il comunicato: Gnabry è risultato positivo al Covid. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

E’ il terzo calciatore che non potrà partecipare alla sfida a causa del virus: prima di lui, sul versante francese, erano stati costretti ad alzare bandiera bianca gli italiani Florenzi e Verratti. Per l’attaccante era emersa la positività già a novembre ma all’epoca il Bayern spiegò che si era trattato di un falso positivo.