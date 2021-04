Barcellona, nuova operazione per Coutinho | Il comunicato ufficiale

Continua il calvario di Philippe Coutinho: nuova operazione per l’attaccante del Barcellona. La nota della società

Non c’è pace per Philippe Coutinho in questo 2021. Come comunicato dal Barcellona, infatti, il brasiliano è stato sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico a causa di una ciste meniscale al ginocchio sinistro. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

L’attaccante ha già saltato tutte le partite del 2021 proprio a causa di un infortunio al menisco del ginocchio sinistro. Continua, dunque, il calvario di Coutinho: i nuovi tempi di recupero sono ancora da definire.

MEDICAL NEWS | @Phil_Coutinho had a meniscal cyst in his left knee successfully operated on by Dr. Rodrigo Lasmar, under the supervision of the Club’s medical services team. Coutinho is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/ea8lIYVosl

— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 5, 2021