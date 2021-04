Non c’è proprio pace in casa Torino. I granata hanno comunicato oggi la positività di un altro calciatore della prima squadra

Il Torino di Davide Nicola è reduce da un fine settimana quasi perfetto con l’impresa sfiorata nel derby casalingo contro la Juventus. I granata hanno tenuto il vantaggio per 2-1 fino al rush finale prima del pareggio firmato da Cristiano Ronaldo che consente comunque al ‘Toro’ di incamerare un punto importante in ottica salvezza. Nonostante questo barlume di speranza, in casa granata non c’è proprio pace. Dopo l’ondata di positivi che ha preceduto la sosta per le nazionali, arriva un nuovo caso.

Lo stesso Torino sul proprio sito ha comunicato: “Il Torino Football Club comunica che, nel corso dei costanti esami previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid-19 di un calciatore della prima squadra. Il tesserato, in accordo con le Autorità sanitarie, è già stato posto in isolamento fiduciario sotto la supervisione dello staff medico granata. Il Torino FC continuerà a seguire l’iter previsto dai protocolli vigenti. Ciò consentirà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività”.