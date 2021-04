La Juventus si gioca tutto contro il Napoli nel recupero di mercoledì: ecco di chi sono le colpe principali della stagione bianconera secondo i nostri utenti che hanno votato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it

Dopo il pareggio deludente contro il Torino nel derby, la Juventus è attesa dal recupero di mercoledì sera contro il Napoli. Una sfida che vuol dire tanto, se non tutto, per la squadra di Andrea Pirlo che deve vedersi anche dalle voci sul possibile cambio di panchina immediato. Una situazione che però affonda le radici in un’annata decisamente negativa, culminata anche con l’eliminazione in Champions e il ko casalingo col Benevento.

Ai nostri utenti della pagina Twitter di Calciomercato.it abbiamo chiesto di chi sono le colpe principali di questa stagione deludente dei bianconeri. Pirlo è risultato il più esente da colpe con il 12,4% mentre il presidente Andrea Agnelli è a 22,9%. Un plebiscito invece per la coppia Paratici-Nedved che ‘vince’ addirittura col 64,8%.