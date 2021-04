Alessandro Florenzi, terzino destro del PSG e della Nazionale italiana, è risultato positivo al COVID-19. L’ex giocatore della Roma è il secondo italiano ad aver contratto il virus dopo l’esperienza in Nazionale fra le fila del PSG: il primo è stato infatti Verratti

Un altro positivo arriva dal cluster Italia di qualche giorno fa. Si tratta di Alessandro Florenzi, terzino destro del PSG di Mauricio Pochettino. L’ex giocatore della Roma si aggiunge a Marco Verratti, centrocampista ex Pescara che ha contratto il virus appena qualche giorno fa. Florenzi salterà quindi la sfida di Champions League di mercoledì contro il Bayern Monaco.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

ECCO IL COMUNICATO

Dopo l’ultimo test Sars-Cov2 PCR, Alessandro Florenzi si conferma positivo. Rispetterà quindi l’isolamento ed è soggetto al protocollo sanitario appropriato. Come promemoria: il giocatore era stato in isolamento per alcuni giorni per precauzione.