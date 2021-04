Il focolaio esploso in Nazionale preoccupa le squadre di Serie A. Zielinski, Di Lorenzo, Meret e Insigne negativi dopo l’ultimo test

Il cluster Covid che ha colpito la Nazionale, dopo l’ultima parentesi dell’Italia di Mancini per le Qualificazioni Mondiali, spaventa la Serie A. Oggi sono uscite altre positività dai convocati azzurri: Florenzi, Sirigu e Cragno. Il Napoli, in vista del recupero di campionato contro la Juventus in programma mercoledì, ha effettuato dei tamponi supplementari senza riscontrare positività nella rosa a disposizione di Gattuso in riferimento a Zielinski e ai tre nazionali azzurri Meret, Di Lorenzo e Insigne. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Il comunicato del Napoli dopo l’esito dei tamponi: “Negativi al Covid-19 i tamponi supplementari effettuati, questa mattina, a Piotr Zielinski e ai tre nazionali azzurri“. I quattro, almeno per il momento, saranno quindi tutti disponibili per la trasferta dell’Allianz Stadium contro Cristiano Ronaldo e compagni.