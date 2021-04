Vincenzo Grifo, attaccante del Friburgo, è risultato positivo al Coronavirus. Il giocatore italiano, nel gruppo della Nazionale, è l’ennesimo caso nel cluster azzurro dopo la recente diagnosi di positività di Alessandro Florenzi

Dopo la recentissima positività di Alessandro Florenzi, anche Vincenzo Grifo, attaccante del Friburgo ed elemento del gruppo di Roberto Mancini, è risultato positivo al Coronavirus, secondo quanto riportato dalla nota del club tedesco.

ECCO IL COMUNICATO

Per Vincenzo Grifo, al suo ritorno dalla nazionale italiana, un altro test per Coronavirus a bassa carica virale è risultato positivo. Il giocatore si è subito messo in quarantena e non si è presentato alla partita di Mönchengladbach. Tutti gli altri test sono risultati negativi”.