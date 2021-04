Coronavirus, bollettino 5 aprile: 10.680 nuovi casi e 296 morti

Coronavirus, bollettino 5 aprile: i nuovi dati relativi alle ultime 24 ore forniti da Protezione Civile e Ministero della Salute

Come di consueto è stato diramato il nuovo bollettino della Protezione Civile in merito all’emergenza Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 10.680 nuovi casi a fronte di 102.795 tamponi molecolari e antigenici effettuati, con un tasso di positività che schizza al 10,4%, dopo il 7,1% di ieri. Gli attualmente positivi sono 570.096, 1.061 in più rispetto a ieri, mentre vanno purtroppo registrati anche 296 decessi per un totale che ammonta a 111.326 dall’inizio della pandemia. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Sono 3.737 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in aumento di 34 unità rispetto a ieri tra entrate ed uscite.

Attualmente positivi: 570.096

Deceduti: 111.326 (+296)

Dimessi/Guariti: 2.997.522 (+9.323)

Ricoverati: 32.522 (+387)

di cui in Terapia Intensiva: 3.737 (+34)

Tamponi: 51.302.838 (+102.795)

Totale casi: 3.678.944 (+10.680, +0,29%)