Calciomercato Tottenham, futuro Kane | L'annuncio di Mourinho

Mourinho fa chiarezza sul futuro di Harry Kane. Ecco l’annuncio dell’allenatore del Tottenham

Josè Mourinho spegne le voci di calciomercato riguardanti Harry Kane. L’allenatore del Tottenham ha parlato così in conferenza del futuro dell’attaccante inglese, accostato in particolare al Real Madrid ed anche alla Juventus per la successione di Cristiano Ronaldo: “Lavora benissimo ogni giorno, è veramente professionale e si impegna con i compagni. Non ho niente da dire: ha tre anni di contratto, e non ho nient’altro da dire”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Juventus, rebus Dybala: vuole rimediare in campo

Il tecnico portoghese blinda così il centravanti, che è ancora legato agli ‘Spurs’ almeno fino al 2024: “Non è mai venuto a comunicarmi nessuna cosa finora. Sappiamo che tutti dovremo attenderci una strana estate, nel senso che ci sarà una finestra molto diversa rispetto alle scorse stagioni”.