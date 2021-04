Calciomercato, rinnovo Neymar: cambia tutto | Messi decisivo: lo scenario

Il calciomercato potrebbe regalarci un colpo di scena decisamente interessante nelle prossime settimane. Occhio al futuro di Neymar e del possibile intreccio con Messi

Lionel Messi è al centro delle vicende di calciomercato. Fin dalla scorsa estate è scoppiata la bomba su un possibile addio del fenomeno argentino al Barcellona. Una partenza che alla fine non si è concretizzata e vedeva Manchester City e PSG sullo sfondo, pronte a beneficiare delle straordinarie qualità fisiche e tecniche da parte della Pulce. Per diversi mesi, inoltre, si è sottolineato come l’argentino avesse ormai deciso di mettere fine alla sua avventura al Barcellona e che avrebbe solo atteso l’estate successiva.

Uno scenario che, però, ora potrebbe essere clamorosamente stravolto in casa blaugrana. Il ritorno di Joan Laporta alla presidenza e la missione per convincere il fenomeno con la 10 sulle spalle potrebbero dare i loro frutti. E non solo, perché lo scenario potrebbe essere totalmente ribaltato e intrecciarsi anche con il futuro di Neymar. Di seguito tutte le ultime novità su questa pista e le voci che si rincorrono tra Francia e Spagna.

Calciomercato, Messi resta e paralizza il rinnovo di Neymar: nuova svolta

Da Parigi a Barcellona, da Barcellona a Parigi: il futuro di Neymar e Lionel Messi si interseca ormai da diverse stagioni e con risvolti spesso clamorosi. Sembrava che i due al termine della stagione potessero finalmente ricongiungersi all’ombra della Tour Eiffel, ma occhio all’ultimo scenario proveniente dalla Spagna.

Secondo quanto riporta José Alvarez per ‘el chiringuito tv’, il rinnovo di Neymar sarebbe in standby. Il fenomeno brasiliano, infatti, sembrava ormai in procinto di prolungare il suo accordo con il PSG fino al 2026, ma attualmente la scadenza è ancora fissata a giugno del 2022 e un nuovo evento potrebbe stravolgere totalmente la trattativa. Dalla Spagna sono sicuri, infatti, che il mancato rinnovo sia legato alla possibile permanenza di Lionel Messi al Barcellona. La speranza del brasiliano sarebbe di ricomporre la coppia con la Pulce, ma questa volta in blaugrana. Uno scenario clamoroso che muterebbe completamente la scena sul calciomercato internazionale. Vedremo nei prossimi mesi se questa pista diventerà davvero concreta.