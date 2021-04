Il Lille non ha intenzione di privarsi in panchina di Galtier, che piace al Napoli con l’addio di Gattuso

Anche il Napoli sta pensando a Christophe Galtier con l’addio di Gattuso come rivelato nei giorni scorsi da Calciomercato.it. L’attuale allenatore del Lille è uno degli allenatori più apprezzati in Europa, considerando l’ottimo lavoro fin qui svolto alla guida della formazione di Ligue 1. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Calciomercato Napoli, il Lille allontana l’addio di Galtier

Galtier sarebbe finito nei radar anche del Lione, con il presidente del Lille Letang che si augura però che il matrimonio con il tecnico prosegua anche in futuro: “Siamo molto contenti del suo lavoro, c’è grande intesa, vogliamo che rimanga e che tutto questo duri il più a lungo possibile – ha detto il numero uno del Lille a ‘RMC’ – Desidero che resti e che prolunghi il contratto con noi. Il nostro obiettivo è quello, vogliamo che Galtier rimanga al Lille. Oggi Aulas non ci ha chiamato, è una cosa che non si discute e lo ha detto anche Christophe. La questione è abbastanza chiara”, ha concluso Letang.