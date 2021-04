Accostato a diversi club italiani nelle scorse settimane, tra cui la Juventus, Juan Mata potrebbe però andare in un’altra direzione. Svolta sorprendente

Il prossimo sarà un calciomercato anche parecchio incentrato sui calciatori a scadenza di contratto, che vista la situazione economica globale potrebbero fare la fortuna di diversi top club in difficoltà. Non mancano le occasioni di alto livello in un mix che mette a disposizione anche calciatori di comprovata esperienza internazionale. Seppur avanti con l’età, tra questi c’è anche Juan Mata, apparso ormai fuori dal progetto tecnico del Manchester United di Solskjaer e accostato in Serie A anche a società come Roma, Inter e soprattutto Juventus.

Calciomercato Juventus, Mata rinnova a sorpresa con lo United

Con il suo attuale contratto in scadenza a giugno, il fantasista spagnolo, 32 anni, lascerebbe Old Trafford a parametro zero alla fine della stagione. Stando a quanto sottolineato dal ‘Daily Star’ però il Manchester United starebbe cambiando rotta, ed avrebbe deciso di attivare l’opzione di rinnovo presente nell’accordo attuale con Mata, in modo tale da non perderlo a parametro zero nei confronti di altri big europee. Così facendo lo spagnolo non sarebbe più occasione vantaggiosa per club italiani come la stessa Juventus, e i ‘Red Devils’ anzi punterebbero in caso di futuro addio a richiedere un indennizzo di almeno 6 milioni di euro per monetizzare in qualche modo la sua cessione. Il tabloid britannico sottolinea inoltre il fatto che Mata sarebbe comunque felice di restare a Manchester per altri 12 mesi. Nonostante tutto inoltre lo spagnolo resta una figura molto apprezzata all’interno dello spogliatoio dello United.