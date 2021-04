La Juventus è a caccia di rinforzi in vista della prossima estate di calciomercato: il nome caldo è quello di Ousmane Dembele, esterno offensivo del Barcellona di Ronald Koeman. Tutti i dettagli sull’operazione

Negli ultimi giorni si è parlato con insistenza del possibile addio di Ousmane Dembele al Barcellona di Ronald Koeman. Il giocatore francese, arrivato dal Borussia Dortmund, non si è mai davvero integrato nella rosa blaugrana e, nella prossima estate di calciomercato, l’addio sembra quasi una certezza. Sono molti i top club sulle tracce di Dembele, fra i quali spicca la Juventus di Andrea Agnelli che lo avrebbe “scelto” per la prossima stagione.

Secondo quanto riportato infatti dal ‘Mundo Deportivo’, la Vecchia Signora avrebbe intenzione di optare su Dembele per le sue caratteristiche tecniche. Il giocatore francese sarebbe l’uomo giusto per velocizzare la manovra della Juventus e, la sua duttilità tattica, potrebbe risultare fondamentale per l’inserimento in un campionato come la Serie A. Dembele ha una valutazione di mercato che si aggira attorno ai 50 milioni di euro ed un contratto in scadenza con il Barcellona nel 2022.