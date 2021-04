Le ultime di calciomercato mettono in allerta l’Inter riguardo Marcelo Brozovic. Il contratto del centrocampista croato scade nel giugno 2022

Se ne parla poco, anzi pochissimo nonostante il tema rinnovi venga trattato di frequente. Ecco, appunto: il rinnovo di Marcelo Brozovic, in scadenza fra un anno e con clausola intorno ai 60-65 milioni di euro. Se per Lautaro Martinez e gli altri esiste un accordo di massima, per quello del centrocampista croato sembra che sia tutto fermo. In stand-by, probabilmente per le pretese del classe ’92: ingaggio quasi raddoppiato rispetto all’attuale, circa 3,5 milioni di euro netti. Si potrebbe chiudere intorno ai 5 bonus compresi, come per Martinez. Si potrebbe, appunto, perché certezze al momento non ci sono. O meglio, possibili svolte in tal senso.

Calciomercato Inter, ‘pericolo’ Juventus per Brozovic: le ultime

L’Inter non può dormire sonni tranquilli per quanto riguarda Brozovic, anche perché – stando a ‘Interlive.it’ – sull’ex Dinamo potrebbe fiondarsi la Juventus. Il 77 nerazzurro piace da tempo alla dirigenza bianconera, alcune stagioni fa, quando il 28enne era in perenne ‘discussione’ e con la valigia pronta, la stessa raggiunse pure un accordo con lui e il suo entourage, poi reso nullo dall’Inter che preferì non cederlo agli storici rivali. ‘La Vecchia Signora’ potrebbe tentare la strada verso una nuova intesa (‘accontentando’ le sue richieste economiche), ma in ottica 2022, in modo tale da strapparlo ai nerazzurri a parametro zero.