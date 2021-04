Calciomercato Inter, assalto delle big a Bastoni | Le ultime sul rinnovo

Il futuro di Alessandro Bastoni rappresenta un tema importante in casa Inter. Il difensore nerazzurro, infatti, è al centro dell’attenzione tra le ottime prestazioni e il possibile rinnovo

L’Inter ha trovato grande solidità nella seconda parte di stagione. Il club nerazzurro anche contro il Bologna è riuscito a mantenere la porta inviolata. Tre punti sporchi e dopo una prestazione non troppo spettacolare, ma che sono pesantissimi in ottica scudetto e hanno allontanato ulteriormente sia Milan che Juventus. Nella compattezza trovata da Antonio Conte, un elemento essenziale risulta essere certamente Alessandro Bastoni.

Il centrale è assolutamente centrale nel progetto del tecnico nerazzurro. La mossa di Conte di ritagliargli il ruolo di centro-sinistra nella difesa a tre e soprattutto di permettergli sovrapposizioni a tempo sulla fascia oltre che libertà in impostazione ha giovato non poco all’intero assetto di squadra. Ora Bastoni è un difensore raro nel panorama internazionale: ha grande qualità, è moderno nell’interpretazione di entrambe le fasi e dimostra grande personalità in campo. L’Inter dovrà prestare grande attenzione alle prospettive sul campo e ai possibili risvolti sul calciomercato nei prossimi mesi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter | Addio Manchester United: colpo da 40 milioni!

Calciomercato Inter, Bastoni e il rinnovo di contratto: big pronte, urge la firma

Un profilo come Alessandro Bastoni non può che interessare alcune delle maggiori big sulla scena internazionale. ‘Gazzetta.it’ sottolinea, infatti, come il suo profilo potrebbe far gola a tanti nelle prossime sessioni di mercato e in particolare a Pep Guardiola che predilige calciatori con le sue caratteristiche.

Il difensore da tempo è dato ormai ad un passo dal rinnovo di contratto. L’attuale scadenza è fissata al 2023, ma, come riporta la Rosea, il prolungamento sembra ormai cosa fatta. Ora urge anche la firma in modo da allontanare le principali pretendenti internazionali dal difensore. Guardiola compreso.