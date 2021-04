Rafa Benitez è stato accostato alle panchine di Napoli e Juventus dopo la fine della sua avventura in Cina, alla guida del Dalian

Intervistato da ‘Marca’, Rafa Benitez ha ‘allontanato’ le voci riguardo un possibile ritorno in Serie A. Dopo l’addio alla Cina, al Dalian, il 60enne tecnico spagnolo era stato accostato con insistenza alla Fiorentina, al Napoli, dove è già stato dal 2013 al 2015, e addirittura alla Juventus per l’eventuale post Pirlo.

“Ho già ricevuto più di un’offerta in questi mesi, ma non era il momento o non era il progetto giusto – le parole di Benitez al quotidiano spagnolo – Priorità? Continua a essere la Premier. La mia famiglia è in Inghilterra ed è la Lega più completa in tutto e per tutto”.