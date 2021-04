Clamoroso quanto accaduto nel primo tempo di Cadice-Valencia: i calciatori della squadra ospite hanno abbandonato il campo

Clamoroso quanto accaduto al 30′ del primo tempo di Cadice-Valencia. Dopo uno scontro di gioco tra Cala e Diakhaby, il calciatore della squadra ospite è andato su tutte le furie. La sua reazione ha costretto il direttore di gara ad estrarre il cartellino giallo, ma Diakhaby non si è placato e infuriato ha lasciato il terreno di gioco, seguito dai suoi compagni di squadra.

Match sospeso con i giocatori del Cadice che sono rimasti alcuni minuti in campo prima di far rientro anche loro nel tunnel degli spogliatoi. Probabile che alla base di tutto possa esserci stato un insulto razzista, questo quanto riferito da ‘marca.com’. Dopo diversi minuti i giocatori della squadra di casa hanno fatto rientro in campo, seguiti dopo poco dal Valencia. La squadra ospite però non presenta nella sua formazione Diakhaby: al suo posto è entrato in campo Guillamon.