Il Leicester ha ufficializzato il rinnovo contrattuale di Iheanacho: l’attaccante nigeriano ha prolungato fino al 2024

Protagonista fino ad ora di un’ottima stagione tanto da essere nominato giocatore del mese di marzo della Premier League, Kelechi Iheanacho ha ricevuto anche una gratificazione dal punto di vista contrattuale. L’attaccante nigeriano ex Manchester City ha infatti prolungato il proprio contratto con il Leicester. Le ‘Foxes’ hanno ufficializzato la firma fino al 2024 del giocatore classe 1996.

Iheanacho ha segnato 12 reti in stagione in 29 presenze, firmando un gol ogni 120′. Una preziosa risorsa per Brendan Rodgers nella corsa alla Champions League. “Sono eccitato e felice. Sono molto contento di aver firmato un nuovo contratto con il Leicester. Non è stato facile all’inizio, ma qui mi sento molto bene. Ci sono persone meravigliose che lavorano in questo club, è come una famiglia. Spero di restare qui per tanti altri anni” ha affermato il nigeriano attraverso il sito ufficiale del club inglese.