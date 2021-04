I tifosi della Juventus hanno tempestato di commenti e proteste il post di auguri del club bianconero su Twitter

Una Pasqua decisamente amara per i tifosi della Juventus, nonostante le uova di cioccolato. Quella bianconera è andata indigesta per il pareggio col Torino nel derby che ha portato alla resa scudetto praticamente ufficiale (le parole di Chiellini sono eloquenti) e a una Champions ora davvero in pericolo. Un 2-2 arrivato con Cristiano Ronaldo nei minuti finali del match e con l’aiuto provvidenziale del Var, rischiando poi anche di tornare nuovamente in svantaggio. Una prestazione ancora una volta opaca che mette a rischio perfino il quarto posto visto che Napoli e Atalanta corrono mentre Lazio e Roma restano lì.

Tifosi contro Agnelli: “Hai distrutto la Juventus, vergognati!” Speranza Allegri

Il malumore dei tifosi della Juventus è alto, la stagione di Andrea Pirlo per ora è fallimentare vista l’eliminazione agli ottavi in Champions League e il sesto posto in campionato in attesa dello scontro diretto di mercoledì con il Napoli che a questo punto diventa vitale. Un’amarezza che si accentua soprattutto pensando che dopo 9 anni si interromperà un ciclo vincente senza precedenti: “Avete rovinato tutto questo, avete rovinato una macchina perfetta. Vergognatevi“, “Auguri al nostro presidente che ha rovinato un giocattolo quasi perfetto“, scrivono tanti sostenitori su Twitter nei commenti al post di Buona Pasqua del club bianconero. In primis il colpevole diventa quindi Andrea Agnelli: “Il comunicato dell’esonero di Pirlo e del Presidente che ci mette la faccia, visto che stiamo andando alla rovina, quando arriva? Altro che Buona Pasqua! Ci avete avvelenato da inizio campionato con lo scempio che vediamo in campo! Una Juve distrutta dopo 9 anni di vittorie. Vergogna!”, un altro dei commenti decisamente piccati.

Gli juventini hanno ormai perso la pazienza e hanno in testa un solo nome: Massimiliano Allegri. La speranza di vederlo annunciato, presto o tardi, è quella che anima i sentimenti dei supporters della Vecchia Signora: “Uscite il comunicato, rivogliamo Allegri! Vogliamo almeno un finale di stagione tranquillo per Champions e Coppa Italia, e porre fine a quest’inutile agonia”, “Auguri! Attendiamo l’annuncio di Max”, “Quando esce dall’uovo Massimiliano Allegri?” A qualcuno invece sarebbe ‘bastat’ Maurizio Sarri: “Avrebbe 10 punti in più. Eh, ma non andava bene allo spogliatoio, meglio mettere un amico come Pirlo che rischia addirittura di finire fuori dalla Champions”.

Avete rovinato tutto questo, avete rovinato una macchina perfetta. Vergognatevi. — Silvia (@Silvia_Mio86) April 4, 2021

Il comunicato dell’esonero di Pirlo e del Presidente che ci mette la faccia visto che stiamo andando alla rovina,quando arriva?!?Altro che Buona Pasqua!Ci avete avvelenato da inizio campionato con lo scempio che vediamo in campo!Una Juve distrutta dopo 9 anni di vittorie!Vergogna — Daniela 🤍🖤 (@DanielaImpinto) April 4, 2021

Auguri al nostro presidente che ha rovinato un giocattolo quasi perfetto, lui pensa ad allargare la champions, allargare gli introiti commerciali nel frattempo gli avversari ci "allargono" qualcos'altro… Grazie ancora! — Leonardo (@leonardspartano) April 4, 2021

Maurizio Sarri avrebbe 10 punti in più, eh ma non andava bene allo spogliatoio meglio mettere un amico come Pirlo che rischia addirittura di finire fuori dalla Champions.. — Francesco (@Fraptus) April 4, 2021

Oramai siamo una società che parla parla parla dicendo sempre le solite frasi fatte e scontate….pensiamo alla prossima….testa bassa e lavorare…..difficile essere credibili — .Andrea Antoniazzi (@AndreaAntoniaz2) April 4, 2021

Uscite il COMUNICATO, rivogliamo ALLEGRI,vogliamo almeno un fine di stagione tranquillo in champions e coppa Italia e porre fine a quest’inutile agonia.

P.S Buona Pasqua a tutti gli juventini💪🏻 — Luigi Palladino (@LuigiPalladin10) April 4, 2021

Auguri! Attendiamo l’ annuncio di Max — LucaJuvenelcuore (@juvemyheart) April 4, 2021

Quando esce dall’uovo Massimiliano Allegri? — Marianna Zingarello (@Bea_Mary84) April 4, 2021