Copa del Rey 2020, Athletic Bilbao-Real Sociedad 0-1: decisivo Oyarzabal

Il gol di Mikel Oyarzabal ha regalato alla Real Sociedad la terza Copa del Rey della sua storia contro l’Athletic

Il 2020 è stato un anno molto particolare, per tutti i campionati. Per concludere la stagione in Liga, per esempio, non si è disputata la finale di Copa del Rey. Un peccato, anche perché si trattava di un appuntamento storico, a cui non hanno potuto partecipare i tifosi. La sfida tra Athletic Bilbao e Real Sociedad si è giocata questa sera.

E’ stata una vittoria storica per la Real Sociedad, arrivata grazie al gol di Mikel Oyarzabal su calcio di rigore. L’arbitro ha prima concesso la punizione dal limite per il fallo di Inigo Martinez su Portu, poi dopo l’intervento dal VAR ha rettificato la sua decisione. Dopo il gol di Oyarzabal, l’Athletic non è riuscito a trovare il gol del pareggio e s’è dovuto arrendere. Per la Real si tratta della terza Copa del Rey della sua storia.