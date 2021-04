La permanenza di Paulo Fonseca alla Roma sembra ormai molto difficile e, al di là dei rumors sul Real, le ipotesi più concrete sono di medio cabotaggio

L’ennesimo passo falso stagionale in casa di un Sassuolo molto rimaneggiato ha avvicinato sempre di più Paulo Fonseca ai titoli di coda. La permanenza alla Roma dell’allenatore portoghese sembra ormai possibile solo in caso di vittoria dell’Europa League, visto che il cammino per arrivare al quarto posto si è fatto sempre più tortuoso e in salita. Di recente, alcuni siti spagnoli hanno rilanciato l’ipotesi di un interessamento del Real Madrid per l’ex Shakhtar, ma le priorità dei ‘Blancos’ in caso di addio di Zinedine Zidane sono ben altre.

Calciomercato Roma, Crystal Palace su Fonseca

Finito già sul taccuino di Benfica, Fiorentina, Slavia Praga, Zenit e accostato in Italia anche al Napoli, il tecnico lusitano sarebbe un obiettivo di un altro club non di primissima fascia. Secondo il ‘Daily Mail’, infatti, il profilo di Fonseca è inserito nella lista dei possibili eredi di Roy Hodgson al Crystal Palace, attualmente dodicesimo in classifica. L’attuale manager non ha ancora rinnovato il contratto e il club inglese starebbe pensando all’allenatore giallorosso, oltre che a Dyche e Lampard.

Per la Roma, i nomi caldi restano sempre quelli di Allegri e Sarri, anche se per quanto riguarda il primo, va monitorata con attenzione la situazione di Andrea Pirlo alla Juventus.