Calciomercato Juventus, dalla Spagna | Ultimatum Cristiano Ronaldo

Calciomercato Juventus, nubi sul futuro di Cristiano Ronaldo in bianconero: l’ultimatum ai campioni d’Italia uscenti

Ancora una volta a segno, per togliere le castagne dal fuoco alla Juventus. Il 2-2 con il Torino però non basta e oltre a estromettere definitivamente i bianconeri dalla lotta scudetto mette seriamente a rischio anche il quarto posto e la zona Champions, che saranno in palio mercoledì in un autentico spareggio contro il Napoli. Cristiano Ronaldo e i bianconeri sono chiamati a una reazione d’orgoglio per non rendere totalmente fallimentare questa stagione, ma il portoghese, come noto, sta riflettendo con grande attenzione sul suo futuro.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Marchisio ‘punge’ Dybala e Cristiano Ronaldo

Calciomercato Juventus, l’ultimatum di Cristiano Ronaldo e la scelta a sorpresa

Come spiegato da Calciomercato.it, Cristiano Ronaldo vuole il ritorno al Real Madrid, anche se i ‘Blancos’ per ora nicchiano. CR7 sperava in ben altri esiti per la sua avventura italiana, quando ha firmato, poco meno di tre anni fa, per la Juventus. In campionato sono arrivati due scudetti, in Europa solo delusioni. Ecco perché secondo ‘Don Balon’ la richiesta che il portoghese fa ai bianconeri è molto semplice e non ammette discussioni: vuole la dimostrazione da parte della società che il club sarà competitivo su tutti i fronti, quello della Champions compreso. Se così non dovesse essere, dirà addio. E gli iberici ritengono che la sua nuova destinazione potrebbe essere l’altra ‘casa’: non il Bernabeu, ma l’Old Trafford, con la maglia del Manchester United.