Calciomercato Inter, scaricato da Ancelotti | Occasione Yerry Mina: le cifre

Sarebbe già al capolinea l’avventura all’Everton di Yerry Mina. Occasione per Inter e Fiorentina in Serie A: l’indiscrezione

Il calciomercato estivo si avvicina, e oltre ai nomi già noti iniziano a circolare anche le prime occasioni per le big di Serie A in vista della prossima estate. Una di queste potrà essere rappresentata da Yerry Mina, 26enne difensore centrale ex Barcellona di proprietà dell’Everton di Ancelotti. Il colombiano è dato in partenza e dall’Inghilterra arrivano rumors e indiscrezioni riguardanti anche l’Inter e non solo. Possibile sfida in Serie A: tutti i dettagli. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Inter, occasione Yerry Mina | Possibile sfida in Serie A: cifre e dettagli

Arrivato nell’estate del 2018 dal Barcellona, il centrale colombiano ha alternato alti e bassi con la maglia dei ‘Toffees’, ed è stato spesso fermato dagli infortuni. Secondo quanto riportato dal ‘The Sun’, nella prossima estate il difensore potrebbe lasciare l’Everton, e sarebbero già state pre-allertate Inter e Fiorentina in Serie A. Acquistato per circa 30 milioni di euro e in scadenza di contratto nel 2023, Yerry Mina è valutato dal club inglese circa 20-22 milioni. Un’importante occasione di mercato, insomma, ad un buon prezzo. Staremo a vedere.