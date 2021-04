Sono giorni decisivi per il futuro di Aissa Mandi, difensore del Betis seguito anche dall’Inter. Le ultime

Splende il sereno in casa Inter dal punto di vista dei risultati: con la vittoria di Bologna la squadra di Conte ha infatti messo una seria ipoteca sullo scudetto. Nel frattempo, sono già iniziati a circolare i primi nomi in vista del calciomercato estivo. Uno di questi è quello di Aissa Mandi, difensore 29enne del Betis. Il franco-algerino è in scadenza di contratto e non ha ancora raggiunto un accordo con il club spagnolo. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Il giocatore rappresenta così un’importante occasione a parametro zero, e su di lui avrebbe messo gli occhi anche il club nerazzurro. Secondo quanto riportato da ‘Estadio Deportivo’, Mandi avrebbe chiesto altro tempo al Betis per valutare tutte le offerte. La principale concorrente del club andaluso sarebbe proprio l’Inter, mentre dalla Francia si sarebbe fatto avanti anche il Lione. Più fredda la pista Liverpool, con interesse anche da parte del Valencia e di una società tedesca. Le offerte, insomma, non mancano, e la prossima settimana potrebbe già rivelarsi fondamentale per il futuro del difensore. Vi terremo aggiornati.