Dalla Spagna arrivano conferme in merito alla possibilità, da parte dell’Inter, di cedere Achraf Hakimi dopo solo una stagione. L’Arsenal, interessata al calciatore per sostituire Bellerin, avrebbe fretta di chiudere

Dopo una sola stagione, l’Inter potrebbe perdere Achraf Hakimi. Il terzino, acquistato dal Real Madrid per 40 milioni di euro, è finito nel mirino dell’Arsenal. I Gunners, come raccontato nei giorni scorsi, devono fare i conti con il possibile addio di Hector Bellerin e avrebbero individuato nel marocchino il suo erede.

Secondo quanto riporta ‘AS’, l’Inter, visti i problemi economici, avrebbe deciso di cedere il suo terzino destro a 50 milioni di euro e l’Arsenal sarebbe intenzionato a chiudere al più presto possibile l’affare.

Calciomercato Inter, non solo l’Arsenal su Hakimi

L’unico inconveniente per i Gunners – riporta la versione online del quotidiano spagnolo – potrebbe essere rappresentato dal Real Madrid: la squadra spagnola avrebbe un diritto di prelazione sul marocchino, in caso di cessione da parte dell’Inter. Il nome di Hakimi era stato accostato ai blancos già durante il calciomercato di gennaio ma arrivarono solo smentite. La stagione più che positiva di Hakimi, autore di sei gol e ben cinque assist in Serie A, non è certo passata inosservata e proprio per questo sarebbero diverse le squadre interessate a lui. L’Arsenal, però, come detto, ha fretta di chiudere l’affare.

Per l’Inter, che si appresta a vincere lo scudetto, sarà davvero un’estate calda. La possibilità che il club decida di cedere un pezzo da 90 è davvero molto alto. In questi giorni sono continuate a susseguirsi le voci che vogliono i grandi club sulle tracce di Lautaro Martinez ma soprattutto su Lukaku. Ma attenzione anche a Skriniar e Bastoni, che hanno valutazioni alte, superiori ai 40-50 milioni di euro: i due difensori hanno parecchio mercato e anche loro, come i due compagni d’attacco, sono stati accostati ai top club, soprattutto della Premier League.