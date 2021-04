Calciomercato Barcellona, nuovo annuncio di Koeman sul futuro di Messi!

Ronald Koeman è tornato a parlare del futuro di Lionel Messi. Le dichiarazioni dell’allenatore del Barcellona in conferenza stampa

Il calciomercato del Barcellona ruota tutto intorno al futuro di Lionel Messi. Il club blaugrana del neo presidente Laporta è infatti alle prese con il rinnovo dell’attaccante argentino, che non ha ancora deciso se proseguire la propria avventura in Catalogna. Del futuro del numero 10 è tornato a parlare anche Ronald Koeman. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Queste le dichiarazioni dell’allenatore olandese alla vigilia di Barça–Valladolid: “Il futuro di Messi è una questione molto importante. Cerchiamo di fare del nostro meglio affinché Leo possa restare con noi per più anni. Al momento, però, dobbiamo concentrarci sulla partita di domani, su cui dobbiamo concentrare i nostri pensieri. Il futuro e cosa accadrà sta al presidente e alla sua squadra di lavoro. Io come allenatore e i calciatori come giocatori dobbiamo dare risposte dal punto di vista dei risultati”.