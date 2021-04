Voti, pagelle e tabellino di Torino-Juventus, derby della Mole valido per la 29° giornata del campionato di Serie A. In gol Chiesa e Sanabria all’intervallo

Sanabria risponde a Chiesa nel derby della Mole valevole per la 29° giornata del campionato di Serie A. Non basta alla Juventus l’iniziale vantaggio dell’ex Fiorentina, il migliore nello scacchiere di Pirlo. Sanabria punisce gli errori della difesa bianconera e batte un incerto Szczesny per l’1-1 del Torino con il quale si chiude il primo tempo della stracittadina dell’Olimpico. Male Kulusevski e Alex Sandro nella Juve, Verdi propizia il gol del pareggio. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

TORINO

Sirigu 5,5

Izzo 5,5

Bremer 6,5

Buongiorno 6

Vojvoda 6

Mandradora 5,5

Rincon 6,5

Ansaldi 6

Verdi 6,5

Sanabria 7

Belotti 6,5

All. Nicola 6,5

JUVENTUS

Szczesny 5,5

Cuadrado 6

De Ligt 6

Chiellini 6

Alex Sandro 5

Kulusevski 4,5

Danilo 5,5

Bentancur 5

Chiesa 7

Morata 6

Cristiano Ronaldo 5

All. Pirlo 5,5

Arbitro: Fabbri 5,5

TABELLINO

TORINO-JUVENTUS 1-1

13′ Chiesa; 27′ Sanabria (T)

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Buongiorno; Vojvoda, Mandragora, Rincon, Ansaldi; Verdi; Sanabria, Belotti. Allenatore: Davide Nicola

A disposizione: Ujkani, Milinkovic, Rodriguez, Nkoulou, Murru, Gojak, Baselli, Lukic, Linetty, Zaza, Bonazzoli

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Kulusevski, Danilo, Bentancur, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Andrea Pirlo

A disposizione: Pinsoglio, Israel, Frabotta, Rabiot, Dragusin, Di Pardo, Fagioli, Bernardeschi, Ramsey, Felix Correia, De Marino

Arbitro: Fabbri (sez. Ravenna)

VAR: Mazzoleni

Ammoniti: Ansaldi (T)

Espulsi:

Note: recupero 1′