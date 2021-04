Neanche il tempo di tornare dagli spogliatoi e il Torino è in vantaggio contro la Juventus, i tifosi bianconeri se la prendono con Kulusevski

Pronti via e il Torino, all’inizio del secondo tempo del derby della Mole contro la Juventus, è in vantaggio: il gol è di Sanabria, ma a sentire i tifosi bianconeri su Twitter gran parte del merito va all’ala destra dei rivali, Dejan Kulusevski. Meno male che c’è Ronaldo, che agguanta il pareggio.

Torino-Juventus, Kulusevski nel mirino dei tifosi: “Scarso e inutile. Via tutti!”

E non ci sono andati per niente leggeri, i tifosi, nei confronti dello svedese, arrivato nell’estate dall’Atalanta alla Juventus. Le colpe, però, sembrano da imputare a lui – ritenuto “assolutamente inutile e, secondo me, anche scarso tecnicamente -, quanto a chi l’ha scelto e anche a chi ancora lo schiera in campo.

Tra sfottò e analisi un po’ più lucide, Kulusevski finisce nel mirino degli utenti di Twitter per il suo errore che ha portato al momentaneo vantaggio del Torino nel derby contro la sua Juventus, un ennesimo passo falso che gli uomini di Andrea Pirlo non si potevano permettere.

La colpa non è di Pirlo ma di chi ha messo lì un allenatore senza patentino . E preso giocatori mediocri (kulusevski, McKennie,Morata ecc). Via Paratici e tutti — 160R (@Cereal_Killer78) April 3, 2021 #Kulusevski non ha un’identità tattica, assolutamente inutile e, secondo me, anche scarso tecnicamente. #TorinoJuve — Enzo🤍🖤love🤍🖤 (@enzoservillo_) April 3, 2021

#Kulusevski solo quel genio di paratici poteva pensare che fossi pronto per la #Juventus possibile ripetere sempre gli stessi errori? — Paolo (@paolino0677) April 3, 2021

Già nel primo tempo mi era venuto il sospetto che #Kulusevski stesse giocando contro… #ToroJuve — Andrea Cecconi (@andreawo3y) April 3, 2021



Non è però il primo errore per l’esterno svedese. E quindi i paragoni con la partita contro la Lazio, in cui ha di fatto propiziato il gol di Correa, si sprecano, per non parlare poi del trattamento riservato al portiere della Juventus, Szczesny, in cui si richiede di comprare Donnarumma, ai ferri corti con il Milan per il rinnovo.

A #Kulusevski pensavo avessero spiegato dopo la #Lazio che gioca con quelli con a strisce bianconere.. forse xò glielo ha spiegato #Arthur col #Benevento..🤔#Szczesny oggi è il miglior spot possibile alla scadenza di contratto di #Donnarumma..#jvtblive #derby #ToroJuve — Kal (@kal_1979) April 3, 2021

Ma non solo.