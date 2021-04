Serie A, Milan-Sampdoria 1-1 | Hauge salva il Diavolo: infinto Quagliarella

Il lunch match tra Milan e Sampdoria termina in pareggio: i blucerchiati passano in vantaggio con Quagliarella, Hauge la riprende nel finale

Non riparte nel migliore dei modi il Diavolo dopo la sosta delle nazionali. Nel lunch match della 29esima giornata di Serie A, Milan e Sampdoria si spartiscono la posta in palio. A ‘San Siro’ termina 1-1. Dopo un primo tempo piatto, con l’unico episodio degno di nota che è stato un battibecco tra Donnarumma e Ranieri, succede tutto nella ripresa. Prima arriva la rete di Fabio Quagliarella, che sfrutta una leggerezza di Theo Hernandez e scavalca il portiere rossonero con un bel pallonetto dalla distanza. Per l’attaccante di Castellammare di Stabia si tratta del quinto anno consecutivo in doppia cifra in Serie A. Passano due minuti e Adrien Silva si prende il secondo giallo e lascia i suoi uomini in dieci. I rossoneri trovano il pareggio solamente all’87’ grazie ad una bella giocata di Jens Petter Hauge, ma gli uomini di Pioli non possono ritenersi soddisfatti della prestazione odierna.

TABELLINO E CLASSIFICA:

Milan-Sampdoria 1-1: 57′ Quagliarella (S), 87′ Hauge (M)

CLASSIFICA: Inter* punti 65, Milan** 60, Juventus* 55, Atalanta 55, Napoli* 53, Roma 50, Lazio* 49, Sassuolo* 39, Verona 38, Sampdoria** 36, Bologna 34, Udinese 33, Genoa 31, Fiorentina 29, Spezia 29, Benevento 29, Torino* 23, Cagliari 22, Parma 19, Crotone 15.

* Una partita in meno

**Una partita in più