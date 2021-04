L’Inter passa in casa del Bologna grazie ad una rete di Lukaku: Conte vede lo Scudetto sempre più vicino, Milan a -8

L’Inter ringrazia il Milan e vola a +8 in classifica: basta un gol di Lukaku a Conte per avere la meglio di un buon Bologna. La formazione di Mihajlovic mette in difficoltà i nerazzurri, concede poco, ma deve alzare bandiera bianca davanti all’implacabile bomber belga. E’ ancora una volta Lukaku a regalare i tre punti all’Inter: sua la giocata vincente alla mezzora del primo tempo che toglie le castagne dal fuoco ai nerazzurri. Il Bologna, infatti, era partito meglio con un pressing alto che aveva creato più di qualche problema all’impostazione interista. Con il passare dei minuti, la squadra di Conte conquista campo e fiducia e il gol di Lukaku mortifica le ambizioni rossoblù.

Nella ripresa Mihajlovic prova a cambiare le sorti del match, ma rischia di subire il secondo: il palo ferma Lautaro Martinez. Il Bologna resta sempre in partita ma non trova il guizzo vincente, mentre i nerazzurri vedono ammoniti i diffiddati Bastoni e Brozovic. Vince l’Inter e vola in classifica, ora lo scudetto per Conte è davvero vicino.

BOLOGNA-INTER 0-1: 32′ Lukaku (I)

Classifica Serie A: Inter* 68 punti, Milan 60, Atalanta 58, Napoli* e Juventus* 56, Lazio* 52, Roma 51, Verona 41, Sassuolo* 40, Sampdoria 36, Bologna* 34, Udinese 33, Genoa 32, Fiorentina e Benevento 30, Spezia 29, Torino* 24, Cagliari 22, Parma 20, Crotone 15

*partita in meno