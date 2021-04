Sassuolo-Roma, disastro Fonseca | Tifosi infuriati col tecnico

La Roma si è fatta rimontare per due volte dal Sassuolo: tifosi infuriati con Fonseca per la gestione della gara

Ancora un brutto risultato per i giallorossi, che contro un Sassuolo in emergenza non riescono a trovare tre punti fondamentali per la corsa alla Champions League. La Roma è passata due volte in vantaggio, prima con Pellegrini e poi con Bruno Peres, ma entrambe le volte si è fatta da rimontare. La rete di Raspadori ha regalato il pareggio alla compagine di De Zerbi. I tifosi giallorossi su ‘Twitter’ si sono scagliati contro Fonseca. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Ma fonseca quando se ne va? — Fabio Sabatino (@fabiosabatino10) April 3, 2021

Per gli amanti di Fonseca. Siamo settimi, ve basta??? #SassuoloRoma — RomAmor (@RomAmor18831758) April 3, 2021

#sassuoloroma Fonseca per favore, dimettiti. Grazie caro — Ale Rome (@asrStewie) April 3, 2021

Mi dispiace ma Fonseca è al capolinea… solo un miracolo con l’Ajax lo salva.. — Rosario N. (@ronicoi) April 3, 2021