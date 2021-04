Il tecnico della Roma commenta la prestazione dei suoi e inizia a pensare alla sfida di giovedì contro l’Ajax

La Roma viene raggiunta dal Sassuolo all’86’ e deve fermarsi sul 2-2 a Reggio Emilia. Al termine della gara Paulo Fonseca si presenta ai microfoni di SkySport per commentare la prestazione dei suoi: “Abbiamo fatto una buona partita dal punto di vista strategico. Il Sassuolo è una squadra che ha sempre l’iniziativa, ma noi abbiamo creato molti pericoli alla loro difesa. Siamo sempre stati in vantaggio: non mi aspettavo di subire il pareggio, ma è anche stato merito loro”.

LEGGI ANCHE >>> Sassuolo-Roma, disastro Fonseca | Tifosi infuriati col tecnico

Fonseca: “Lottiamo per la Champions, con l’Ajax sarà dura”

Roma che si allontana dalla zona Champions League: “Continuiamo nella nostra lotta. Adesso pensiamo alla gara di Europa League contro l’Ajax e poi riprenderemo da qui il cammino. La squadra di oggi ha fatto una buona gara, ha avuto un buon atteggiamento”.

LEGGI ANCHE >>> PAGELLE E TABELLINO SASSUOLO-ROMA: Raspadori d’oro, Cristante dolori

Fonseca fa anche la conta degli infortunati, passando da un uomo fondamentale per la difesa: “Smalling sta recuperando bene e spero di averlo prima della partita di giovedì. Oggi ho fatto scendere in campo la miglior formazione che avevo a disposizione: i problemi ci sono, ma non ho pensato alla sfida di giovedì. Abbiamo preso due gol nelle ultime partite, ma oggi il merito è del Sassuolo, che ha fatto un bel gol nel finale. Con l’Ajax sarà difficile, loro sono molto forti”.