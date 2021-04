Pagelle Napoli-Crotone, i voti del primo tempo: Insigne devastante!

I voti del primo tempo di Napoli-Crotone, match valido per la ventinovesima giornata di Serie A: Insigne inventa e fa 14 in campionato

Bella partita al ‘Maradona’, dove il Napoli gestisce la gara fino all’accelerazione bruciante che porta due reti: prima Di Lorenzo sfonda sulla destra e trova Insigne a rimorchio, poi lo stesso Insigne dialoga con Fabiàn e inventa uno strepitoso assist di forbice per Osimhen che fa 2-0. Ma il Crotone non ci sta e trova il 2-1 grazie al solito Simy, ancora a bersaglio e anche lui a quota 14 in campionato, così come il capitano del Napoli. Il 3-1 lo regala Mertens con un altro arcobaleno su punizione, a bissare quello con la Roma. Partita in ghiaccio per Gattuso e ora occhio alle disattenzioni.

NAPOLI

Meret 6

Di Lorenzo 7

Manolas 5,5

Maksimovic 5,5

Mario Rui 6

Fabiàn 6,5

Bakayoko 5,5

Politano 6

Mertens 7

Insigne 7,5

Osimhen 7

CROTONE

Cordaz 5,5

Djidji 5

Golemic 5,5

Luperto 5

Rispoli 5

Benali 5,5

Zanellato 5,5

Messias 6

Molina 5

Simy 6,5

Ounas 6