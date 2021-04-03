Milan-Sampdoria, voti e tabellino del primo tempo

Voti e tabellino del primo tempo di Milan-Sampdoria, match valido per la ventinovesima giornata di Serie A
MILAN
Donnarumma 7
Saelemaekers 6
Kjaer 6,5
Tomori 6,5
Hernández 6,5
Kessie 6
Bennacer 5,5
Castillejo 4,5
Calhanoglu 6
Krunic 5
Ibrahimovic 6
All. Pioli 5,5
SAMPDORIA
Audero 6
Bereszyński 6,5
Tonelli 6
Colley 5,5
Augello 6
Candreva 6,5
Thorsby 6,5
Silva 6
Damsgaard 6,5
Quagliarella 5,5
Gabbiadini 6,5
All. Ranieri 6,5
TABELLINO
MILAN-SAMPDORIA 0-0
MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Saelemaekers, Kjær, Tomori, Hernández; Kessie, Bennacer; Castillejo, Çalhanoğlu, Krunić; Ibrahimović. A disp.: A. Donnarumma, Tătărușanu; Dalot, Gabbia, Kalulu; Hauge, Meïte, Tonali; Rebić. All.: Pioli.
SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszyński, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Damsgaard; Quagliarella, Gabbiadini. A disp.: Letica, Ravaglia; Ferrari, Regini, Toshida; Askildsen, Jankto, Léris, Verre; Balde, La Gumina, Ramírez. All.: Ranieri.
Arbitro: Piccinini di Forlì
GOL:
AMMONITI: 32′ Colley (S), 38′ Thorsby (S), 45′ Saelemaekers (M), Silva (S)
ESPULSIONI: