Juventus, il destino di Dybala e degli altri esclusi: la decisione

La Juventus ha preso una decisione su Dybala e gli altri esclusi, ecco cosa succederà in vista delle prossime partite

La vigilia di Torino-Juventus è stata arroventata dall’esclusione di Dybala, McKennie e Arthur dopo il caso che ha visto coinvolti i tre in merito alla festa a casa dello statunitense, in violazione delle norme anti-Covid. Nella conferenza stampa di ieri, Pirlo ha annunciato il pugno di ferro con una esclusione a tempo indeterminato. Ma i bianconeri potrebbero già aggiustare parzialmente il tiro.

Juventus-Napoli, Dybala e gli altri tornano in gruppo

Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, i tre calciatori coinvolti potrebbero tornare ad allenarsi in gruppo già domani. Troppo importante la gara di mercoledì prossimo contro il Napoli, vero e proprio scontro diretto per la zona Champions, per fare a meno di loro. La decisione non significa però che i tre la passeranno liscia. Dopo la sanzione ricevuta dai carabinieri, stando al ‘Corriere della Sera’ la società avrebbe deciso per una ammenda esemplare.