DIRETTA Serie A, Milan-Sampdoria | Le formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Meazza’ tra le squadre di Pioli e di Ranieri in tempo reale

Il Milan riceve la Sampdoria nel lunch match che apre la 29esima giornata del campionato di Serie A, decimo turno del girone di ritorno. I rossoneri di Pioli vogliono dare seguito al successo sulla Fiorentina prima della pausa per le Nazionali per riportarsi a 3 punti dalla vetta e mettere pressione sull’Inter impegnata stasera nel posticipo. I blucerchiati di Ranieri, invece, sognano il colpaccio per vendicare il ko dell’andata (1-2). Calciomercato.it vi offre la sfida di ‘San Siro’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Saelemaekers, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Krunic; Ibrahimovic. All. Pioli

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Damsgaard; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri

CLASSIFICA: Inter* punti 65, Milan 59, Juventus* 55, Atalanta 55, Napoli* 53, Roma 50, Lazio* 49, Sassuolo* 39, Verona 38, Sampdoria 35, Bologna 34, Udinese 33, Genoa 31, Fiorentina 29, Spezia 29, Benevento 29, Torino* 23, Cagliari 22, Parma 19, Crotone 15.

* Una partita in meno