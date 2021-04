Il Genoa di Davide Ballardini, per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A, ospita la Fiorentina di Iachini

Sfida molto importante in chiave salvezza, per tenere a distanza le inseguitrici, tra il Genoa e la Fiorentina per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A. I rossoblu di Davide Ballardini sono reduci dalla vittoria esterna ottenuta contro il Parma e si trovano al tredicesimo posto in classifica con 31 punti, due in più degli avversari di giornata. Per i viola, che arrivano all’appuntamento dopo la sconfitta interna contro il Milan, è tempo di un nuovo esordio per l’allenatore Beppe Iachini, dopo le dimissioni presentate da Cesare Prandelli. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Luigi Ferraris’ di Genova.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-FIORENTINA

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi, Strootman, Badelj, Behrami, Zappacosta; Scamacca, Destro. All. Ballardini.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Pezzella, Milenkovic; Caceres, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Venuti; Ribery, Vlahovic. All. Iachini.

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 65, Milan** 60, Juventus* 55, Atalanta 55, Napoli* 53, Roma 50, Lazio* 49, Sassuolo* 39, Verona 38, Sampdoria** 36, Bologna 34, Udinese 33, Genoa 31, Fiorentina 29, Spezia 29, Benevento 29, Torino* 23, Cagliari 22, Parma 19, Crotone 15.

* Una partita in meno

**Una partita in più